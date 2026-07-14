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O tempo segue estável em Rio Claro, com predomínio de sol, temperaturas baixas e sem previsão de chuva para o município

O IPMet informa que o tempo segue estável no interior do estado de São Paulo nesta terça-feira, 14 de julho, devido à presença de um sistema de alta pressão de origem polar. Em Rio Claro, o dia permanece com céu claro a parcialmente nublado e sem previsão de chuvas, mantendo a condição de estabilidade meteorológica na região.

Enquanto a faixa leste do estado apresenta céu nublado a parcialmente nublado, com registro de chuvas fracas no litoral causadas pela circulação de ventos que transportam umidade do oceano para o continente, o interior paulista, incluindo Rio Claro, segue com temperaturas baixas e clima estável.

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Monitoramento das temperaturas em Rio Claro

De acordo com os dados fornecidos pela Estação Meteorológica (CEAPLA/IGCE/UNESP e Prefeitura Municipal de Rio Claro), as temperaturas permanecem baixas no município. A mínima registrada hoje no campus da Unesp foi de 6,9°C. Para o restante do dia, a previsão meteorológica indica que a temperatura máxima será de 21°C.