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Massa de ar seco mantém tempo estável com predomínio de sol e máxima prevista de 24°C para esta quarta-feira

De acordo com o IPMet, um sistema de alta pressão, com massa de ar mais seco e frio associada, atua no estado de São Paulo, mantendo a condição de tempo estável em Rio Claro e em todas as regiões paulistas. A previsão para esta quarta-feira é de predomínio de sol, céu claro a poucas nuvens e temperaturas amenas, porém, já em gradativa elevação ao longo do dia em todo o território.

A temperatura mínima registrada hoje no campus da Unesp foi de 4,9°C, enquanto a máxima prevista para hoje é de 24°C. Os dados meteorológicos são fornecidos pela Estação Meteorológica (CEAPLA/IGCE/UNESP e Prefeitura Municipal de Rio Claro).

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Monitoramento das temperaturas e estabilidade climática

O sistema de alta pressão que atua sobre o estado de São Paulo tem garantido dias com pouca nebulosidade. Esse cenário de estabilidade, embora apresente manhãs com temperaturas baixas, permite um aquecimento gradual durante as tardes, característica típica do período atual na região. Os dados de temperatura são monitorados continuamente pelo CEAPLA/IGCE/UNESP, em parceria com a Prefeitura Municipal, assegurando a precisão das informações climáticas para a população.