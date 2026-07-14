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Massa de ar polar causa geadas, nevoeiros e baixa umidade em todo o estado nos próximos dias

O frio intenso em São Paulo será a tônica desta semana, com a atuação de uma massa de ar frio e seco de origem polar. A condição manterá o tempo estável em todo o Estado, favorecendo dias de predomínio de sol e temperaturas mais baixas. As condições também contribuem para a formação de nevoeiros nas primeiras horas da manhã, geadas em áreas serranas e de planalto, além da queda da umidade relativa do ar no interior do Estado.

Nesta terça-feira (14), o frio ganha intensidade em todo o Estado de São Paulo. Na quarta-feira (15), a massa de ar polar continuará influenciando as condições meteorológicas em todo o Estado. O amanhecer seguirá frio, com possibilidade de formação de nevoeiros e neblinas, principalmente na faixa leste, no Vale do Paraíba e em áreas de baixada.

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Apesar da elevação gradual das temperaturas durante a tarde, a sensação de frio persistirá durante a noite devido aos ventos predominantes do quadrante sul.

Orientações da Defesa Civil

A Defesa Civil do Estado de São Paulo orienta a população a redobrar os cuidados com crianças, idosos, pessoas em situação de rua e animais de estimação, mais vulneráveis aos efeitos das baixas temperaturas.

Também é importante manter-se bem agasalhado, manter os ambientes ventilados e não improvisar sistemas de aquecimento. Isso evita riscos de incêndios e intoxicação por monóxido de carbono.

Motoristas também devem redobrar a atenção nas primeiras horas do dia, quando a formação de nevoeiros e neblinas pode reduzir temporariamente a visibilidade. Em caso de emergência, acione a Defesa Civil pelo telefone 199 ou o Corpo de Bombeiros pelo telefone 193.