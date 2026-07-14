Ações criminosas ocorreram em diferentes pontos da cidade; Polícia Civil investiga os casos para identificar os autores

Dois roubos à mão armada foram registrados em Rio Claro, mobilizando as equipes da Polícia Civil. Os crimes, ocorridos em pontos distintos do município, envolvem o uso de motocicletas e armas de fogo para render as vítimas durante as abordagens.

O primeiro caso ocorreu na Rua José Felício Castelano, logo após a vítima sair de uma padaria. De acordo com o boletim de ocorrência, dois criminosos armados em uma motocicleta preta renderam o cidadão, anunciando o assalto. Foram subtraídos uma sacola com compras, medicamentos, receitas e um atestado médico. Além disso, os assaltantes levaram a carteira contendo documentos pessoais, cartões bancários e de alimentação, além de R$ 142 em dinheiro. Após o crime, a dupla fugiu em direção ao bairro Mãe Preta.

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Roubo de motocicleta na região da Estrada dos Costas

O segundo crime registrado envolveu o roubo de uma motocicleta Honda CG Fan, de cor vermelha. O assalto aconteceu proximo à Estrada dos Costas, nas imediações de uma academia. A vítima estacionava o veículo quando foi surpreendida por dois criminosos armados.

Conforme o relato policial, diante da demora da vítima em reagir, um dos assaltantes apontou uma arma de fogo contra o peito dela, reiterando a ordem para a entrega da chave. Após a entrega do objeto, os suspeitos fugiram levando a motocicleta. A ação criminosa foi registrada por câmeras de segurança do estabelecimento comercial. As imagens já foram entregues à Polícia Civil, que trabalha na análise do material para identificar os responsáveis pelo roubo. Até o momento, nenhum suspeito foi detido em ambos os casos.