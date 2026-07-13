Pai é flagrado dando chute na filha de 3 anos. Foto: Reprodução/Câmera de segurança

Além da agressão filmada, polícia identificou outros episódios de violência contra crianças da família do suspeito.

FOLHAPRESS – Um homem de 31 anos foi indiciado, nesta segunda-feira (13), pela Polícia Civil no Paraná sob suspeita de lesão corporal em contexto de violência doméstica e tortura. O indiciamento ocorre após ele ter sido flagrado chutando o rosto da filha de três anos.

O suspeito está preso preventivamente desde quinta-feira (9) e admitiu à polícia ter agredido a filha. Um vídeo da agressão, ocorrida em 5 de julho, foi captado por câmera de segurança e circulou nas redes sociais. A polícia e a Justiça Estadual não informaram sobre defesa constituída para o indiciado, cujo nome não foi divulgado. O processo tramita sob sigilo.

Além da agressão filmada, a investigação revelou outros supostos crimes. Em 2 de julho, o enteado do indiciado, de cinco anos, teria sido agredido no rosto com um pedaço de madeira. A polícia recolheu fotografias das marcas para laudo pericial indireto. O indiciamento por tortura está relacionado ao sofrimento físico e psíquico das crianças, que seriam obrigadas a ajoelhar sobre tampinhas de garrafa, milho e feijão como castigo. Os indiciamentos foram embasados em avaliações psicológicas das vítimas, provas testemunhais e imagens de câmeras de segurança.

📲 Quer receber as notícias mais importantes de Rio Claro direto no celular? Entre no canal do JC no WhatsApp e acompanhe atualizações ao longo do dia com informação confiável. 👉 Acesse e participe gratuitamente: https://whatsapp.com/channel/0029VbBrqcjDZ4LVqU0BOd3Z

Depoimento e medidas protetivas

Nas imagens da agressão, o homem é visto caminhando na calçada com as duas crianças, carregando sacolas, quando se vira e chuta o rosto da menina. Em depoimento à polícia, ele alegou que reagiu ao choro e gritos da criança: “Eu perdi a cabeça e acabei fazendo o que não deveria ter feito. Não era intencional, porque jamais iria machucar minha filha. E acabou acontecendo”. Ele acrescentou que a filha “sempre chora ou berra direto, escandalosamente”. A Justiça autorizou medidas protetivas para a mãe, as crianças, familiares e testemunhas. Em áudio ao programa “Fantástico”, a mãe das crianças disse que o marido nunca havia tido esse tipo de atitude e que não era agressivo.