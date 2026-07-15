Unidade de Rio Claro fica na Rua 2, na Vila Operária

Candidatos devem conferir a lista no site oficial e realizar a matrícula online para garantir a vaga nos cursos

O Centro Paula Souza (CPS) divulgou na terça-feira (14) a classificação geral do Vestibular das Fatecs. As notas finais dos participantes são consideradas em ordem decrescente, conforme a opção de curso, período e unidade. A lista detalha o nome de todos os inscritos e suas respectivas classificações.

Para conferir a sua posição, os candidatos devem acessar o site oficial vestibular.fatec.sp.gov.br.

A chamada para matrículas é feita até o limite de vagas disponíveis. Quem for convocado, precisa encaminhar os documentos comprobatórios de forma online, entre esta quarta-feira (15) e 17 de julho, utilizando o sistema remoto de matrícula.

📲 Quer receber as notícias mais importantes de Rio Claro direto no celular? Entre no canal do JC no WhatsApp e acompanhe atualizações ao longo do dia com informação confiável. 👉 Acesse e participe gratuitamente: https://whatsapp.com/channel/0029VbBrqcjDZ4LVqU0BOd3Z

Prazos e documentação para matrícula

É importante ressaltar que perderá o direito à vaga quem não realizar a matrícula na data determinada ou deixar de apresentar todos os documentos exigidos.

O candidato convocado na primeira chamada de matrículas deve anexar a documentação solicitada em formato digital (PDF, JPEG, JPG ou PNG) no sistema remoto.

Os documentos exigidos são: Certificado de Conclusão do Ensino Médio ou equivalente; Histórico Escolar completo do Ensino Médio ou equivalente; Documento de identidade com foto, dentro da validade; CPF ou documento de identidade contendo o número de CPF; e uma foto 3X4 recente, com fundo neutro.

Para o candidato brasileiro maior de 18 anos e do sexo masculino, é obrigatório apresentar o Documento de quitação com o serviço militar ou Certificado de Dispensa de Incorporação (CDI).

A divulgação da 2ª lista de candidatos aprovados está prevista para acontecer no dia 21 de julho.