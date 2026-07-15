Acidente ocorreu na tarde dessa terça-feira (14); condutor recusou o teste do bafômetro, mas teve a embriaguez confirmada por exame clínico

Um motorista foi preso em flagrante por embriaguez ao volante na tarde dessa terça-feira (14), em Rio Claro, após perder o controle de seu veículo e colidir contra o portão de uma residência. O acidente ocorreu na Rua 12 JP, entre as avenidas 7 e 9, no bairro Jardim das Palmeiras, por volta das 17h20. Apesar do impacto, não houve feridos.

De acordo com informações da Polícia Militar, o automóvel subiu a calçada e atingiu o imóvel. A moradora da residência ouviu o barulho da colisão e, ao verificar as imagens das câmeras de segurança, constatou o ocorrido. Ela conseguiu impedir que o condutor fugisse do local ao retirar a chave da ignição do veículo.

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Exame médico confirmou alteração psicomotora

Ao chegarem ao local, os policiais militares observaram que o condutor apresentava sinais visíveis de embriaguez. O homem recusou realizar o teste do bafômetro. Diante da situação, ele foi submetido a um exame realizado por um médico legista, que confirmou a alteração da sua capacidade psicomotora.

O motorista foi autuado em flagrante por embriaguez ao volante. A fiança foi fixada em um salário mínimo, valor que não foi pago, e o homem permaneceu preso e à disposição da Justiça.