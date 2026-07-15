Abordagem da Polícia Militar Ambiental ocorreu nas proximidades da praça de pedágio, no km 12, da Rodovia Fausto Santomauro (SP-127), em Rio Claro

Maquinários agrícolas foram apreendidos na Rodovia Fausto Santomauro (SP-127) após motorista apresentar notas fiscais inconsistentes

Uma operação da Polícia Militar Ambiental resultou na apreensão de tratores em Rio Claro com indícios de irregularidades. A ação ocorreu na Rodovia Fausto Santomauro (SP-127), próximo ao pedágio, no km 12, sentido Rio Claro.

Os policiais abordaram um caminhão Scania amarelo que transportava três tratores vermelhos, sendo dois da marca Mahindra e um da marca Yanmar.

A fiscalização foi motivada pelo elevado número de furtos e roubos de maquinários agrícolas registrados na região.

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Durante a abordagem, o motorista afirmou não possuir a documentação fiscal da carga no momento, mas prometeu contatar o responsável pelos equipamentos. Enquanto aguardavam, os policiais vistoriaram detalhadamente os tratores, verificando plaquetas de identificação, números de chassi e de série.

Posteriormente, o condutor apresentou notas fiscais em formato digital. Contudo, apesar dos números de identificação dos tratores coincidirem com os documentos, a equipe constatou que as notas fiscais não correspondiam ao transporte ou à empresa compradora informada.

Investigação da procedência dos tratores

Diante das inconsistências, o caminhão e os tratores foram levados à Base da Polícia Rodoviária, na Rodovia Washington Luís (SP-310), em Rio Claro, para verificações adicionais. A ocorrência foi então registrada na delegacia Seccional.

Após analisar os fatos, o delegado de plantão determinou a apreensão dos três tratores por falta de comprovação de procedência legal. Uma perícia criminal foi solicitada para verificar possível adulteração das identificações dos maquinários e outras análises técnicas.