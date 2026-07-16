Caneta de insulina glargina disponibilizada pelo SUS para pacientes elegíveis

Medicamento de ação prolongada permite aplicação uma vez ao dia, oferecendo mais segurança e qualidade de vida no tratamento

O Ministério da Saúde iniciou a transição gradual da insulina NPH para a insulina glargina no Sistema Único de Saúde (SUS). Esta iniciativa visa oferecer mais segurança e qualidade de vida aos pacientes, principalmente pela possibilidade de aplicação do medicamento apenas uma vez ao dia.

A insulina glargina é um fármaco moderno de ação prolongada que contribui para um controle glicêmico mais estável, reduzindo o risco de hipoglicemia e favorecendo a adesão ao tratamento. O público-alvo inclui pacientes com diabetes tipo 1 entre 2 e 18 anos incompletos, além de pessoas com 70 anos ou mais que possuam diabetes tipo 1 ou 2. O acesso ao medicamento será liberado após avaliação clínica e prescrição médica, disponível nas Unidades Básicas de Saúde (UBSs).

Até a última segunda-feira (13), o Ministério da Saúde já havia distribuído mais de 254 mil tubetes de insulina glargina para 16 estados, parte do processo de transição. Também foram enviadas 52.350 canetas reutilizáveis para aplicação. A expectativa é que todos os estados recebam os insumos necessários até o final de julho. Esta transição é resultado de uma Parceria para o Desenvolvimento Produtivo (PDP), que garante a produção nacional do medicamento e estoques seguros para o SUS.

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Como acessar a insulina glargina

Para ter acesso ao medicamento, o cidadão deve se dirigir à Unidade Básica de Saúde (UBS) mais próxima com a receita médica devidamente emitida e carimbada. Pais, responsáveis ou cuidadores de pacientes elegíveis também podem solicitar a substituição da insulina NPH pela glargina na unidade. A equipe multiprofissional da UBS fará a avaliação do quadro clínico e a liberação da transição.

Orientações e equipamentos

Os pacientes ou seus responsáveis receberão orientações detalhadas sobre o uso correto da insulina glargina, a técnica de aplicação e o armazenamento adequado. Junto ao medicamento, será entregue uma caneta reutilizável, com validade de três anos, e as agulhas necessárias para a administração. A transição para o novo tratamento está sendo implementada de forma gradual na Atenção Primária à Saúde em todo o país, assegurando a segurança assistencial.