A concessionária Sou Rio Claro é responsável pelo transporte público. Do mesmo grupo, a Sancetur é do transporte escolar

Acordos somam mais de R$ 8,6 milhões e preveem pagamentos em parcelas mensais para a Sancetur e a concessionária Sou

A Prefeitura de Rio Claro formalizou a repactuação de dívidas do transporte com a Sancetur – Santa Cecília, empresa responsável por serviços de transporte no município. Os dois acordos somam R$ 8.674.188,99 e preveem o pagamento dos débitos em cinco parcelas mensais, entre agosto e dezembro de 2026.

A Sancetur é responsável pelo transporte escolar, em contrato com a Secretaria Municipal de Educação. Do mesmo grupo empresarial está a concessionária Sou, que foi contratada pela Prefeitura em licitação para o transporte público coletivo nos bairros, em contrato com a Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana.

O primeiro termo aditivo de repactuação refere-se a uma dívida de R$ 3.686.219,36, originada de notas fiscais emitidas a partir de 2025 no transporte público. O valor será quitado em cinco parcelas de R$ 737.243,87.

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Já o segundo termo, trata de uma dívida de R$ 4.987.969,64 referente ao transporte escolar. O pagamento também será feito em cinco parcelas, desta vez de R$ 997.593,93 cada, com vencimentos de agosto a dezembro deste ano.

Os dois acordos foram publicados no Diário Oficial do Município nos últimos dias. Eles têm como objetivo estabelecer um cronograma para a quitação dos débitos junto à empresa prestadora dos serviços.

O que diz a Prefeitura sobre os acordos

A Prefeitura de Rio Claro informa que o novo acordo de repactuação de pagamentos, firmado com a empresa responsável pelo transporte coletivo, integra o processo permanente de acompanhamento e gestão do contrato de concessão.

“A administração municipal mantém diálogo contínuo com a concessionária, buscando o equilíbrio contratual e as condições necessárias para assegurar a continuidade e o aprimoramento dos serviços prestados à população. Todas as tratativas são conduzidas com responsabilidade, observando o interesse público e o compromisso de oferecer um sistema de transporte coletivo cada vez mais eficiente, seguro e adequado às necessidades dos usuários”, comunica a prefeitura.

Histórico de problemas com o transporte

No final do ano passado, entre setembro e outubro, a população reclamava da redução das linhas de ônibus de Rio Claro. Vários bairros foram atingidos com o corte do transporte público em determinados horários por iniciativa da própria concessionária, a Sou Rio Claro.

Segundo a Prefeitura disse na época, a empresa não informou com antecedência a redução, nem mesmo o motivo. Alguns problemas no transporte escolar também foram registrados. Uma audiência foi realizada na Câmara Municipal para tratar do assunto, mas a empresa não compareceu. Na oportunidade, falou-se sobre a questão dos pagamentos ao grupo empresarial, que estariam atrasados na época.