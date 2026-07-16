Vítima buscou atendimento online para restabelecer o fornecimento de luz, mas caiu em página falsa e realizou pagamento via PIX

Um morador de Rio Claro perdeu R$ 600 após cair em um golpe ao tentar resolver o corte no fornecimento de energia elétrica pela internet. O caso foi registrado na Polícia Civil e serve de alerta para a população sobre a importância de utilizar apenas os canais oficiais das concessionárias.

O caso ocorreu na tarde de terça-feira (14). Ao chegar à sua residência, situada na Avenida 74, no bairro Santa Maria, o morador constatou que o fornecimento de energia elétrica do imóvel havia sido interrompido.

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Entenda como ocorreu a fraude

Segundo o boletim de ocorrência, o morador tentou atendimento presencial, mas, sem conseguir, acessou um site que aparentava ser oficial e iniciou uma negociação para quitar uma suposta dívida. Acreditando estar falando com a empresa, realizou o pagamento via PIX na expectativa de que o serviço fosse religado. No dia seguinte, como a energia continuava desligada, um familiar alertou que tudo indicava se tratar de uma fraude. A Polícia Civil investigará a autoria do golpe e a origem da página utilizada para enganar o morador.