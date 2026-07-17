A ação da Dise resultou na apreensão de cocaína, crack, produtos químicos e armamento; homem de 33 anos foi localizado em chácara na zona rural

A Polícia Civil de Limeira desmantelou um laboratório de drogas e prendeu um homem de 33 anos, apontado como o responsável pelo funcionamento do esquema criminoso. A ação foi realizada por investigadores da Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes (Dise) após um trabalho de inteligência policial.

No imóvel utilizado para o preparo dos entorpecentes, os agentes encontraram porções de cocaína e crack já prontas para a venda, além de produtos químicos utilizados na mistura das drogas e medicamentos de uso veterinário. No local, a equipe também apreendeu um revólver calibre 38.

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Suspeito localizado em zona rural

Embora não estivesse na residência no momento da chegada dos policiais, o suspeito foi localizado pouco tempo depois em uma chácara situada na zona rural da cidade. Com ele, a equipe da Polícia Civil apreendeu aparelhos celulares e mais duas armas de fogo.

O homem foi conduzido à delegacia, onde permanece à disposição da Justiça. Ele responderá pelos crimes de tráfico de drogas, adulteração de produtos medicinais e posse irregular de arma de fogo.