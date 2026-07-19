Danilo de Almeida Kuroishi, supervisor do Departamento de Proteção e Defesa Civil de RC

A Defesa Civil de Rio Claro está preparada para atuar durante o período de estiagem, intensificando as ações de prevenção, monitoramento e resposta aos incêndios em vegetação. Os agentes do Departamento participaram da Oficina Preparatória para o Período de Estiagem, promovida pelo Governo do Estado de São Paulo, reforçando a capacitação técnica e o alinhamento das estratégias para enfrentamento da temporada mais crítica do ano.

Neste período, o Estado de São Paulo encontra-se na Fase Vermelha da Operação SP Sem Fogo, fase de maior criticidade para a ocorrência de incêndios florestais. Além disso, os efeitos do fenômeno El Niño, associados às mudanças climáticas, contribuem para a redução da umidade relativa do ar, temperaturas mais elevadas e vegetação mais seca, aumentando significativamente o risco de incêndios e exigindo atenção redobrada dos órgãos de resposta e da população.

Como parte das ações preventivas, a Defesa Civil de Rio Claro realizou campanhas de orientação e conscientização nos municípios de Rio Claro, Corumbataí e Analândia. Essas atividades estão sendo ampliadas para os 24 municípios da Região Metropolitana de Piracicaba, por meio de reuniões técnicas, treinamentos destinados às Defesas Civis Municipais e capacitações voltadas aos produtores rurais, fortalecendo a prevenção e a resposta regional aos incêndios em vegetação.

Para o atendimento das ocorrências, o município conta com dois veículos de combate a incêndios, equipados com motobombas de 400 e 600 litros, além de equipamentos de proteção individual, ferramentas e materiais específicos para o combate aos incêndios florestais.

A Defesa Civil também investe em tecnologia para ampliar a capacidade de prevenção, utilizando sistema de monitoramento por câmeras, acompanhamento permanente das áreas de maior risco e emprego de aeronaves remotamente pilotadas (RPAS – drones), permitindo a identificação precoce de focos de incêndio e o apoio às equipes em campo.

As ações são desenvolvidas de forma integrada com o Corpo de Bombeiros, a Floresta Estadual Edmundo Navarro de Andrade (FEENA), a Fundação Florestal e a Polícia Militar Ambiental, envolvendo educação ambiental, fiscalizações integradas, monitoramento preventivo e ações coordenadas de resposta aos incêndios em vegetação, fortalecendo a proteção do patrimônio ambiental e da população.

O supervisor do Departamento de Proteção e Defesa Civil de Rio Claro, Danilo de Almeida Kuroishi, destaca que a integração entre a Defesa Civil, Corpo de Bombeiros, órgãos ambientais, produtores rurais e os municípios da Região Metropolitana de Piracicaba é fundamental para reduzir os riscos e garantir uma resposta rápida, eficiente e coordenada durante o período de estiagem: “A prevenção, o planejamento e a atuação integrada são as principais ferramentas para preservar vidas, proteger o meio ambiente e minimizar os impactos causados pelos incêndios florestais”, conclui.