(Crédito Memorial RCFC-Divulgação)

Galo Azul campeão, clássico decisivo e a trajetória do basquete marcaram o esporte de Rio Claro em 2002, ano da quinta estrela do Brasil

Quando a Seleção Brasileira conquistou o pentacampeonato mundial, em 30 de junho de 2002, após vencer a Alemanha por 2 a 0 na final da Copa do Mundo, o esporte de Rio Claro em 2002 vivia um momento de reconstrução e esperança. Muito antes das redes sociais, dos smartphones e das transmissões por streaming, a paixão pelo esporte era acompanhada pelos rádios, televisões e pelos estádios e ginásios da cidade. Naquele período, os três principais representantes esportivos do município atravessavam momentos distintos, mas todos alimentavam o sonho de recolocar Rio Claro em posição de destaque no cenário estadual.

O Rio Claro Futebol Clube disputava o Campeonato Paulista da Série B1 (atual Série A4) e protagonizou uma das campanhas mais importantes de sua história. Sob o comando do técnico Paulo Roberto Santos, o Galo Azul conquistou o título estadual e garantiu o acesso à Série A3, iniciando uma trajetória de crescimento que levaria o clube até a elite do Paulistão em 2006. O acesso começou a ser desenhado justamente naquela temporada, marcada por uma campanha consistente e por uma vitória por 3 a 2 sobre o Velo Clube, no Benitão, resultado considerado decisivo para a arrancada rumo ao título.

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A trajetória do Velo Clube e do basquete rio-clarense

Do outro lado da cidade, o Velo Clube também disputava a Série B1. Embora não tenha conseguido o acesso, o Rubro-Verde fez campanha competitiva e manteve viva a rivalidade com o Rio Claro FC. Naquele ano, os rivais se enfrentaram duas vezes: empataram por 1 a 1 no Schmidtão e, no segundo confronto, o Rio Claro venceu por 3 a 2 no Benitão. O Velo Clube encerrou sua campanha na sétima colocação, retornando à elite estadual décadas depois, na história recente.

Enquanto isso, o Rio Claro Basquete buscava consolidar sua estrutura para voltar ao protagonismo. O projeto, que anteriormente alavancou o município como uma das principais forças do basquete nacional, preparava o retorno definitivo às principais competições, o que aconteceu em 2005-2006, interrompendo um jejum de sete anos com portões fechados — cenário que voltou a se repetir nos tempos atuais, em 2026.

Fora das quadras e dos gramados, a cidade tinha cerca de 170 mil habitantes. O acesso à internet era limitado, celulares eram utilizados principalmente para ligações e mensagens de texto, e acompanhar a Copa do Mundo significava acordar de madrugada para assistir aos jogos em televisão aberta ou ouvir pelo rádio. Quando Ronaldo marcava os dois gols na final contra a Alemanha, o esporte de Rio Claro em 2002 também escrevia capítulos importantes para moldar o cenário esportivo vivido pela cidade nas décadas seguintes.