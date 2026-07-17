Com as equipes Sub-21 Masculina e Sub-21 Feminina, o Mapa Vôlei estreia nesta sexta-feira (17) nos Jogos Regionais em Itatiba

Equipes Sub-21 masculina e feminina representam o município em tradicional competição estadual

O Mapa Vôlei Jogos Regionais será um dos representantes de Rio Claro nos 68º Jogos Regionais do Estado de São Paulo. A competição acontece neste mês na cidade de Itatiba e contará com as equipes Sub-21 Masculina e Sub-21 Feminina do projeto.

Os atletas entrarão em quadra para defender o município em uma das disputas mais tradicionais e importantes do calendário esportivo paulista, buscando bons resultados e a melhor classificação.

Ambas as categorias do Mapa Vôlei vêm se preparando intensamente para os jogos, que prometem desafios e emoções para os participantes e para a torcida de Rio Claro.

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A equipe Sub-21 Masculina irá enfrentar Leme e Tambaú, em jogos válidos pelo Grupo F

Detalhes da competição masculina

A equipe Sub-21 Masculina do Mapa Vôlei integra o Grupo F, ao lado das equipes de Leme e Tambaú. A estreia dos rio-clarenses ocorre nesta sexta-feira (17), às 14 horas, contra Tambaú.

No sábado (18), a equipe terá folga na tabela e encerrará a fase classificatória no domingo (19), enfrentando Leme. O horário deste último jogo ainda será divulgado pela organização do evento.

Caso avance de fase, a equipe de Rio Claro retornará à quadra na segunda-feira (20) para disputar as oitavas de final. A partir dessa etapa, a competição passa a ser disputada em sistema eliminatório, aumentando a tensão dos confrontos.

Participação feminina no Grupo E

A equipe Sub-21 Feminina do Mapa Vôlei disputará a primeira fase pelo Grupo E, que é considerado um dos mais equilibrados da competição. As adversárias das rio-clarenses nesta fase serão Jaguariúna, Vargem Grande do Sul e São José do Rio Pardo.

A estreia das meninas será na sexta-feira (17), às 16 horas, contra a tradicional equipe de Jaguariúna. O segundo compromisso está agendado para o sábado (18), contra Vargem Grande do Sul, com horário a ser confirmado.

Para encerrar a fase classificatória, o Mapa Vôlei Feminino enfrentará São José do Rio Pardo no domingo (19). O horário deste jogo também será definido posteriormente pela organização dos Jogos Regionais.