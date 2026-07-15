Família Santa Maria é o atual Campeão do Campeonato Amador Municipal

Clubes de futebol amador em Rio Claro divulgam nota de repúdio contra a Prefeitura por incerteza no custeio da arbitragem

O Campeonato Amador de Rio Claro 2026 enfrenta um impasse burocrático e financeiro significativo. Clubes, atletas e torcedores divulgaram uma nota pública de repúdio. O motivo é a possibilidade de a Prefeitura Municipal não arcar com os custos essenciais da competição, principalmente as taxas de arbitragem, o que inviabilizaria a disputa.

A nota expressa grande preocupação com a situação. “A decisão de se retirar desse compromisso representa um retrocesso, um abandono e um desprezo com milhares de pessoas que fazem do futebol amador parte essencial da cidade”, diz um trecho do documento.

Nas redes sociais, diversos clubes amadores da cidade se pronunciaram. Eles assinaram a nota de repúdio. Entre os clubes estão Inter de Mãe Preta, Real Maria FC, Jardim das Flores, Mineiros FC, Jardim Brasília, Assistência City, Vasco Expressinho, Terra Nova e Milan.

📲 Quer receber as notícias mais importantes de Rio Claro direto no celular? Entre no canal do JC no WhatsApp e acompanhe atualizações ao longo do dia com informação confiável. 👉 Acesse e participe gratuitamente: https://whatsapp.com/channel/0029VbBrqcjDZ4LVqU0BOd3Z

Segundo apuração da reportagem, houve uma reunião recente para tratar do assunto. Representantes da Secretaria de Esportes e da Liga Municipal de Futebol discutiram a organização do Campeonato.

As informações obtidas pela reportagem indicavam um principal desafio. Ele estaria relacionado ao cronograma do processo licitatório. Este processo visa a contratação da arbitragem e de outros serviços necessários para o evento esportivo.

Posicionamento da Prefeitura de Rio Claro

Procurada pela reportagem, a Prefeitura de Rio Claro se manifestou. O órgão informou que mantém o planejamento para a realização do Campeonato Amador.

A administração municipal prevê que a competição terá início em agosto. “A Prefeitura de Rio Claro informa que segue o planejamento estabelecido para a realização dos Campeonatos Amadores, com início previsto para o mês de agosto”, afirmou.

A Secretaria Municipal de Esportes mantém diálogo com as equipes. Ela trabalha nos ajustes finais para o início das competições. A prefeitura reafirma o compromisso com o fortalecimento do esporte amador e a valorização dos atletas e clubes da cidade.

Com este posicionamento oficial, a Prefeitura não confirma a alegação. A alegação apresentada pelos clubes é de que deixará de custear a competição. O órgão sustenta que os preparativos seguem dentro do cronograma.