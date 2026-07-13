(Foto: João Pires / Fotojump)

Tenista francesa venceu a brasileira Marjorie Souza em final disputada no Clube de Campo e garantiu o troféu do ITF W15 de Rio Claro

O torneio de tênis ITF W15 de Rio Claro concedeu o título a Oceane Babel, da França, que aos 22 anos chega ao segundo título da carreira. A tenista francesa levou a melhor na decisão contra a brasileira Marjorie Souza, disputada nas quadras do Clube de Campo. Com arquibancadas lotadas, o público acompanhou um jogo com excelente nível técnico, que encerrou a semana da competição em alto nível.

“Estou feliz com meu resultado aqui. Foi uma boa semana, na qual apresentei um bom nível de tênis. Agradeço a todos que fizeram este torneio ser possível, aos meus treinadores e à minha família”, disse Oceane Babel após a vitória.

📲 Quer receber as notícias mais importantes de Rio Claro direto no celular? Entre no canal do JC no WhatsApp e acompanhe atualizações ao longo do dia com informação confiável. 👉 Acesse e participe gratuitamente: https://whatsapp.com/channel/0029VbBrqcjDZ4LVqU0BOd3Z

A atleta brasileira começou bem e, com o apoio da torcida local, fechou o primeiro set da disputa. Na sequência da partida, Oceane manteve um ritmo acelerado, conseguiu abrir vantagem e fechou o segundo set. No período decisivo, a francesa teve mais facilidade e encerrou o jogo, após 2h32min de confronto, com as parciais de 3/6, 6/4 e 6/1.

Destaque brasileiro na competição em Rio Claro

“Comecei bem, agressiva e fazendo meu jogo, mas no segundo caí um pouco de rendimento e ela jogou muito bem. Saio contente com a semana, em que evoluí bastante e me superei jogo a jogo. Jogava torneios aqui quando era criança e foi muito especial voltar para disputar um torneio profissional, chegando à minha segunda final da carreira. Minha família pôde vir assistir, nunca tinha jogado com tanta gente torcendo para mim e isso me ajudou bastante”, comentou Marjorie Souza.

Com a conquista da segunda colocação no ITF W15 de Rio Claro, Marjorie soma 10 pontos no ranking mundial e confirma o bom momento na temporada. Este é o primeiro ano em que a brasileira se dedica exclusivamente ao circuito mundial, após encerrar o ciclo no tênis universitário dos Estados Unidos. Na próxima semana, Marjorie também participa do torneio ITF W35 de São Paulo.

O campeonato internacional de tênis tem patrocínio da Engie, Colégio Objetivo de Rio Claro, Caprem Construtora e Inni. O evento tem sede no Clube de Campo de Rio Claro, conta com as chancelas da Federação Paulista de Tênis, Confederação Brasileira de Tênis e integra o circuito ITF World Tennis Tour. A organização geral do torneio é de responsabilidade do Grupo Try.