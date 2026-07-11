O sábado foi especial no Clube de Campo de Rio Claro para quem gosta de tênis de alto nível. As semifinais de simples e a decisão de duplas animaram os torcedores presentes. A brasileira Marjorie Souza garantiu vaga na final do ITF de Rio Claro, ao vencer Luiza Fullana, e disputará o título inédito da carreira contra a francesa Oceane Babel. A decisão será neste domingo, a partir das 10h30, com entrada gratuita ao público.

“Essa é a minha segunda final na carreira, mas quero ir com tudo. Venho de jogos bons e quero aproveitar a confiança para fazer mais uma boa atuação”, comentou Marjorie Souza.



Na semifinal entre brasileiras, Marjorie venceu a cabeça de chave nº1 do torneio, Luiza Fullana, por dois sets a zero, 6/3 6/4.

“A competição em Rio Claro me ajudou muito a ganhar mais confiança e jogar mais solta, porque todas as partidas foram duras. Sabia que seria muito difícil. Joguei contra a Luiza nos últimos dois torneios que disputei no Brasil e tinha perdido os dois, no terceiro set. O diferencial hoje foi entrar muito focada, sabendo o que tinha que fazer e me manter concentrada durante”, finalizou Marjorie.

Na outra semifinal, Oceane Babel não encontrou dificuldades para vencer Jimar Gonzalez, do Chile, e fechou a partida com duplo 6/1, em uma hora e 12 minutos.

Duplas



A decisão de duplas, formada por quatro tenistas do Brasil, foi uma partida muito equilibrada e decidida nos detalhes. Luiza Fullana e Ana Candiotto conquistaram o título sobre Julia Konishi e Rebeca Pereira, por dois sets a zero, com 6/4 7/6 (5).



“Muito feliz com a minha semana, chegando na semi de simples e com o título nas duplas. Tinha um tempo que não jogávamos juntas, mas, tivemos grande evolução, com energia boa e começamos a semana de forma super positiva. Ela é uma amiga incrível e conquistar este título juntas foi especial”, comentou Luiza Fullana.

O torneio distribui premiação total de US$ 15 mil e pontos para o ranking mundial da WTA.

O W15 de Rio Claro tem patrocínio da Engie, Colégio Objetivo de Rio Claro, Caprem Construtora e Inni. O evento tem sede no Clube de Campo de Rio Claro e conta com as chancelas da Federação Paulista de Tênis, Confederação Brasileira de Tênis e integra o ITF World Tennis Tour.

A organização é do Grupo Try.