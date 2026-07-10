Quatro tenistas do Brasil garantiram vaga nas quartas de final em Rio Claro e duas duplas buscam decisão 100% brasileira

A etapa desta quinta-feira foi produtiva para as tenistas brasileiras no Torneio Internacional de Tênis Feminino – ITF 15 de Rio Claro. Das sete atletas que entraram em quadra, quatro garantiram a vitória e voltarão ao saibro nesta sexta-feira, a partir das 11h, em busca de vagas nas semifinais de simples. As classificadas são Luiza Fullana, Ana Candiotto, Carolina Bohrer e Marjorie Souza.

Completam a chave de simples Oceana Babel (FRA), Isabela Aguirre (EUA), Jimar Gonzalez (CHI) e Maria Herazo (COL). Em confrontos entre brasileiras, Luiza Fullana superou Laura Badia por 6/3 6/0, enquanto Marjorie Souza levou a melhor sobre Julia Konishi, vencendo por 7/5 6/3 em uma partida equilibrada. Na sequência, Marjorie enfrentará Carolina Bohrer. “Foi muito difícil. Ela (Konishi) jogou muito bem, mas eu consegui impor o meu ritmo de jogo e ter uma boa atuação. Fechar o confronto foi complicado, mas deu tudo certo e agora quero vir com tudo para o próximo jogo”, comentou Marjorie, de 23 anos.

Ana Candiotto abrirá a programação na quadra central nesta sexta, enfrentando Jimar Gonzalez. Na rodada anterior, Ana venceu Valentina Arias por 6/2 4/6 6/3, em um jogo com bom desempenho de ambas. Após este confronto, Luiza Fullana duelará com Isabela Aguirre.

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Duplas avançam para a fase final

Nas duplas, a competição se aproxima da fase final, com jogos decisivos nesta rodada em busca da classificação para a decisão de sábado. O Brasil tem duas duplas com chances de fazer uma final 100% brasileira: Ana Candiotto e Luiza Fullana jogarão contra Romina Ccuno (PER) e Maria Paulina (COL), e Julia Konishi e Rebeca Pereira enfrentarão Oceane Babel e Ana Filipa (POR).

O torneio oferece uma premiação de US$ 15 mil e distribui pontos importantes para as tenistas que visam melhorar sua pontuação no ranking mundial da WTA.

O W15 de Rio Claro conta com o patrocínio da Engie, Colégio Objetivo de Rio Claro, Caprem Construtora e Inni. O evento é sediado no Clube de Campo de Rio Claro e possui chancelas da Federação Paulista de Tênis, Confederação Brasileira de Tênis, integrando o ITF World Tennis Tour.