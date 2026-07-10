A equipe da Blue Angels que disputará o Open em Minas

Equipe rio-clarense embarca para competição nacional em Contagem (MG) buscando bons resultados e visibilidade para a modalidade

A equipe Blue Angels Power Soccer, representante de Rio Claro, embarca para Minas Gerais. Entre os dias 12 e 15 de julho, o time disputará o Open de Power Soccer em Contagem (MG), no Ginásio Ressaca.

O torneio contará com a participação de quatro equipes, prometendo partidas de alto nível técnico. Ele também reforça os princípios de inclusão, superação e desenvolvimento do esporte paralímpico no Brasil. A delegação da Blue Angels, de Rio Claro, é composta por sete atletas, técnicos, auxiliares e um fisioterapeuta.

Carla Hoffmann, presidente da equipe, ressaltou a importância da participação no campeonato e o grande esforço para representar o município. “Serão quatro times competindo neste campeonato. Nossa equipe de sete atletas, técnicos e fisioterapeuta está pronta. É muita superação, pois são mais de oito horas de estrada até Minas, mas tudo é muito gratificante”, afirmou Hoffmann.

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Compromisso e superação da equipe

Além de buscar bons resultados, a participação no Open é um passo importante para a consolidação da Blue Angels no cenário nacional do Power Soccer. A jornada até Contagem simboliza o comprometimento dos atletas e da comissão técnica em levar o nome de Rio Claro às principais competições dessa modalidade.

O Open de Power Soccer em Minas tem o apoio da Associação Brasileira de Futebol em Cadeira de Rodas (ABFC) e do Comitê Brasileiro de Clubes Paralímpicos (CBCP). O evento reúne equipes de diversos estados, valorizando o esporte como uma poderosa ferramenta de inclusão, desenvolvimento e transformação social.