A tenista Carla Tiene. Foto: Arquivo JC

Com a presença da ex-jogadora Carla Tiene e do técnico Luís Ricardo Gregato, o tênis do Clube de Campo de Rio Claro sedia torneio mundial

O tênis do Clube de Campo de Rio Claro é o centro das atenções do esporte na região com a realização de uma etapa oficial do campeonato internacional da Federação Internacional de Tênis (ITF). O evento conta com a coordenação e supervisão técnica da ex-jogadora profissional Carla Tiene e de Luís Ricardo Gregato, responsável técnico pelas atividades esportivas e sociais do clube de campo, que estruturaram as quadras locais para receber atletas de diversas nacionalidades.

A competição movimenta a comunidade esportiva e eleva o nível técnico das partidas disputadas no município. A organização do torneio reforça o papel do clube como um polo de desenvolvimento para o tênis paulista, atraindo grande público para acompanhar os jogos decisivos da rodada.

📲 Quer receber as notícias mais importantes de Rio Claro direto no celular? Entre no canal do JC no WhatsApp e acompanhe atualizações ao longo do dia com informação confiável. 👉 Acesse e participe gratuitamente: https://whatsapp.com/channel/0029VbBrqcjDZ4LVqU0BOd3Z

Impacto do campeonato ITF no tênis do Clube de Campo de Rio Claro

A realização de um campeonato internacional deste porte consolida o tênis do Clube de Campo de Rio Claro no calendário oficial das grandes competições. Sob o olhar atento de Luís Ricardo Gregato e com o suporte pedagógico e de experiência de Carla Tiene, o torneio serve também como espelho para os jovens alunos das categorias de base do clube, que têm a oportunidade de vivenciar de perto a rotina e a intensidade do circuito profissional.

A infraestrutura das quadras de saibro e o suporte oferecido aos tenistas receberam avaliações positivas da federação. A diretoria destaca que o sucesso do campeonato ITF fomenta a prática do esporte na cidade e abre portas para novos investimentos e futuras competições de nível internacional em Rio Claro.

O torneio

O torneio, que conta com premiação de US$ 15 mil, distribui pontos importantes para as tenistas que buscam aumentar sua pontuação no ranking mundial da WTA. O W15 de Rio Claro tem patrocínio da Engie, Colégio Objetivo de Rio Claro, Caprem Construtora e Inni. O evento tem sede no Clube de Campo de Rio Claro e conta com as chancelas da Federação Paulista de Tênis, Confederação Brasileira de Tênis e integra o ITF World Tennis Tour.