Competição que acontece no Clube de Campo tem entrada gratuita e distribui pontos para o ranking mundial da WTA

Na tarde desta terça-feira (7), terá início a chave principal do Torneio Internacional de Tênis Feminino – ITF 15 de Rio Claro, com o confronto entre as brasileiras Ana Candiotto, cabeça de chave número 2, e Giovana Schincariol Barbosa. A partida está marcada para não antes das 13h, no Clube de Campo da cidade, trazendo grande expectativa para os fãs da modalidade.

Ana Candiotto chega em Rio Claro como uma das favoritas do torneio, e embalada pelo título do ITF W15 conquistado no Paraguai, no último mês. “Muito feliz em ter mais uma oportunidade de jogar em casa, no Brasil. É muito importante para nós termos essa chance de jogar perto de casa, na frente da família. Venho de um título, na semana passada, que me deixou muito feliz e me deu confiança do trabalho que vem sendo feito. Mas, amanhã começa uma nova semana e é focar no dia a dia, pois tem muito trabalho a ser feito”, comentou a atleta sobre o Torneio Internacional de Tênis Feminino.

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Na quadra 2, Manuela Banietti (BRA) enfrentará Valentina Arias (COL), em partida marcada para o mesmo horário. Com entrada gratuita ao público, a competição contará com outros 15 jogos ao longo desta terça-feira.

Jogos do qualifying e chaves de duplas

Abrindo a programação do dia, oito confrontos da segunda rodada do qualifying definirão as últimas tenistas a garantirem vaga na chave principal da competição. O destaque regional fica para a rio-clarense Catarina Melleiro, que irá enfrentar a tenista da Argentina Chiara Di Genova no Torneio Internacional de Tênis Feminino.

Ainda nesta terça-feira, será dada a largada na disputa de duplas, com seis partidas confirmadas. Entre elas está a estreia da dupla cabeça de chave número 1, Luiza Fullana e Ana Candiotto, contra Laura Badia e Leticia Vidal, em confronto 100% brasileiro.

O torneio, que conta com premiação de US$ 15 mil, distribui pontos importantes para as tenistas que buscam aumentar sua pontuação no ranking mundial da WTA. O W15 de Rio Claro tem patrocínio da Engie, Colégio Objetivo de Rio Claro, Caprem Construtora e Inni. O evento tem sede no Clube de Campo de Rio Claro e conta com as chancelas da Federação Paulista de Tênis, Confederação Brasileira de Tênis e integra o ITF World Tennis Tour.