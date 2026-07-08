Tenista confirmou o favoritismo na abertura da chave principal do ITF W15 de Rio Claro e também garantiu vitória na disputa de duplas
Abrindo a chave principal do ITF W15 de Rio Claro, a cabeça de chave número 2, Ana Candiotto, venceu Giovana Schincariol por 6/4 e 6/2, em 1h42min de partida, e confirmou sua boa fase na temporada.
A brasileira de 22 anos voltou à quadra na mesma tarde e, ao lado de Luiza Fullana, também venceu Laura Badia e Leticia Vidal na chave de duplas. Na sequência do torneio de simples, Candiotto enfrentará a colombiana Valentina Arias, que eliminou Manuela Banietti por 6/1 e 6/0.
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“Conquistei as vitórias nas chaves de simples e duplas hoje, e foi um ótimo dia de trabalho. Consegui melhorar meu desempenho durante as partidas e agora é descansar e me preparar bem para a sequência do torneio”, analisou Ana Candiotto.
Estreia da favorita na quadra principal do ITF W15 de Rio Claro
Nesta quarta-feira será a vez da estreia da brasileira Luiza Fullana, principal favorita da competição, que enfrentará Josefina Eztevez (ARG) no segundo jogo da quadra principal.
“Vai ser um jogo duro, já nos enfrentamos algumas vezes. Mas espero estar tranquila, me divertindo na quadra. Sei que vai ter gente torcendo por mim e estou empolgada. Espero que seja um jogo bom”, comentou Luiza Fullana.
Outras 15 tenistas brasileiras entrarão em quadra na chave de simples, incluindo cinco confrontos nacionais. Um desses será a partida entre Julia Konishi e Jennifer Dourado, que abre a programação da quadra principal a partir das 10h.
O torneio, que conta com premiação de 15 mil dólares, distribui pontos importantes para as tenistas que buscam aumentar sua pontuação no ranking mundial da WTA.
O ITF W15 de Rio Claro tem patrocínio da Engie, Colégio Objetivo de Rio Claro, Caprem Construtora e Inni. O evento tem sede no Clube de Campo de Rio Claro e conta com as chancelas da Federação Paulista de Tênis, Confederação Brasileira de Tênis e integra o ITF World Tennis Tour.