O Velo Clube foi derrotado pelo São Luiz-RS por 2 a 1, igualando o placar agregado do primeiro jogo. Nos pênaltis, o time gaúcho venceu por 5 a 3. Foto: Ana Julia Guerreiro | @a.jfotos

Equipe rubro-verde é eliminada pelo São Luiz-RS na terceira fase do Campeonato Brasileiro

Nesse domingo (12), o Velo Clube Série D enfrentou o São Luiz-RS em Ijuí, pela terceira fase do Campeonato Brasileiro.

Após vencer por 2 a 1 no jogo de ida, o Velo Clube encontrou dificuldades para manter a vantagem no Estádio 19 de Outubro. Com o gramado enlameado, o São Luiz-RS tentava atacar, mas sem criar grandes chances.

Aos 33 minutos, Lucas Hian escapou pela direita e cruzou para Nathan abrir o placar para a equipe gaúcha.

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Na segunda etapa, Cléber Gaúcho, treinador do Velo, substituiu Vitinho por Sillas. A mudança deu mais mobilidade ao time rubro-verde, que passou a incomodar o adversário.

Velo Clube busca o empate

O jogo manteve um ritmo semelhante, com o São Luiz-RS no ataque e o Velo buscando contra-ataques. Foi então que Jhoninha avançou pela ponta esquerda e marcou um belo gol, empatando a partida.

A resposta do São Luiz-RS foi imediata. Brandão marcou para a equipe gaúcha, em um lance confuso após cobrança de falta.

Timbó, do Velo, foi expulso aos 25 minutos do segundo tempo. Arlan, do São Luiz, também recebeu cartão vermelho aos 40 minutos. Nenhuma das equipes conseguiu marcar, e o placar agregado de 3 a 3 levou a decisão para os pênaltis.

Na disputa de pênaltis, o Velo converteu três cobranças. No entanto, o artilheiro da equipe na Série D, Matheus Firmino, teve seu chute defendido pelo goleiro Gabriel.

Esse lance garantiu a classificação do São Luiz-RS para as oitavas de final da Série D de 2026.

Com o resultado, o Velo Clube encerrou sua temporada de 2026. A equipe deve retornar em 2027 para as disputas do Campeonato Paulista Série A2 e do Campeonato Brasileiro Série D.