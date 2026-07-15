Atleta de Rio Claro se destaca em Jaguariúna e projeta novos desafios no fisiculturismo estadual

O atleta de Rio Claro, Valter Mello, conquistou o vice-campeonato Paulista de Fisiculturismo em um dos eventos mais disputados da temporada. A competição, organizada pela Federação WFF (unificada com a NABBA), foi realizada na cidade de Jaguariúna e reuniu competidores de alto nível, registrando uma média de 11 atletas por categoria.

Ao todo, Valter Mello disputou sete categorias ao longo do evento. O principal resultado foi o vice-campeonato na categoria para a qual dedicou maior tempo de preparação. Além disso, o competidor garantiu a quarta colocação (Top 4) em duas categorias, o quinto lugar (Top 5) em outras duas e se posicionou entre os melhores colocados nas duas disputas restantes.

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Foto da capa na Integra

Reconhecimento nacional e foco na evolução

O segundo lugar obtido na categoria principal teve um significado importante para o esportista, por ter sido conquistado contra competidores experientes do cenário nacional. A banca de arbitragem elogiou a evolução técnica do atleta. O destaque ficou por conta do reconhecimento do Mr. Universo Samuel Vieira, que enalteceu a apresentação e o condicionamento físico do competidor de Rio Claro.

Para Valter Mello, o resultado reflete meses de disciplina e trabalho consistente: “Agradeço a Deus, à minha família, aos amigos, alunos, patrocinadores e a todos que torceram e acreditaram em mim durante essa jornada. Seguimos motivados e ainda mais determinados para os próximos campeonatos”, disse o fisiculturista.

Próximo desafio no fisiculturismo

O próximo compromisso de Valter Mello está agendado para o dia 29 de novembro, novamente na cidade de Jaguariúna. Ele disputará o Campeonato Samuel Vieira Classic e já definiu seu principal objetivo para o evento: buscar a primeira colocação na categoria bodybuilder máster, voltada para competidores acima de 40 anos.