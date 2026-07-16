Crédito Filippo Ferrari

Evento solidário no Ginásio Municipal Felipe Karam destaca crescimento da modalidade e engajamento comunitário em Rio Claro

A segunda edição do Torneio de Tênis de Mesa de Rio Claro reuniu mais de 220 participantes no Ginásio Municipal Felipe Karam, consolidando o crescimento da modalidade no município. Organizado pela Associação Rio-clarense de Tênis de Mesa (RCTM), em parceria com a Prefeitura e a Secretaria Municipal de Esportes, por meio da Lei de Incentivo Municipal, o evento também teve forte caráter solidário, arrecadando mais de 150 quilos de alimentos, além de centenas de peças de roupas de inverno que serão destinadas a famílias em situação de vulnerabilidade.

Após o sucesso da primeira edição, que contou com mais de 200 inscritos, o torneio voltou a movimentar atletas de diferentes cidades da região. As disputas foram realizadas nas categorias Iniciante, Intermediário, Avançado, Elite e Ping Pong, sendo esta última voltada para praticantes que não fazem aulas e não participam de competições oficiais.

Ao todo, foram 47 atletas no Ping Pong Masculino, 46 no Intermediário Masculino, 37 no Avançado Masculino, 30 no Iniciante A Masculino, 30 no Iniciante B Masculino, além de 10 participantes no Iniciante Feminino e 4 atletas tanto no Intermediário Feminino quanto no Ping Pong Feminino.

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Resultados e destaques do torneio

Entre os destaques, Rio Claro conquistou títulos em diversas categorias e colocou vários representantes no pódio.

Iniciante A Masculino

Campeão: Thiago Ezequiel Nunes Souza (Ibaté)

Vice-campeão: Ugo Alves Botta (Rio Claro)

Iniciante B Masculino

Campeão: Paulo Henrique Inforsato (Rio Claro)

Vice-campeão: Lorenzo Cestari Porcino (Rio Claro)

Intermediário Masculino

Campeão: Otávio Semmler Morato (Charqueada)

Vice-campeão: Eduardo Damasco (Ibaté)

Avançado Masculino

Campeão: Fernando Puerta Basso (Charqueada)

Vice-campeão: Mateus Zambom Coluci (Araras)

Iniciante Feminino

Campeã: Glenda Almeida Ibelli (Ibaté)

Vice-campeã: Sorana Karenina AF de Lima (Ipeúna)

Intermediário Feminino

Campeã: Rhwany Teixeira (Ipeúna)

Vice-campeã: Lorena Silva Tessaro (Rio Claro)

Ping Pong Feminino

Campeã: Dhessy Fernanda dos Santos (Rio Claro)

Vice-campeã: Beatriz Vitte Thiele (Rio Claro)

Ping Pong Masculino

Campeão: André Luís da Silva Reatto (Limeira)

Vice-campeão: Erick Fernando Vitorelli (Rio Claro).