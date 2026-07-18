Delegação de Rio Claro para os Jogos Regionais

Município viajou nesta semana para a cidade-sede e participa das competições esportivas em diversas modalidades até a próxima quinta-feira (23)

A delegação de Rio Claro disputa os 68º Jogos Regionais na cidade de Itatiba. O município viajou nesta semana para a cidade-sede e participa da competição oficial até a próxima quinta-feira (23). Integrante da 4ª Região Esportiva do estado de São Paulo, a cidade levou neste ano cerca de 280 integrantes para o torneio, entre atletas, técnicos, dirigentes e equipe de apoio.

Ao todo, o município se inscreveu em diversas modalidades: basquete sub-21 masculino, basquete livre feminino, basquete 3×3 livre masculino, biribol livre masculino, bocha livre masculina, ciclismo livre masculino e feminino, damas sub-21 feminina e masculina, futebol sub-20 masculino, futsal livre feminino, futsal sub-21 masculino, judô livre feminino e masculino, karatê livre masculino, malha livre masculina, tênis de mesa sub-21 feminino e masculino, voleibol sub-21 feminino e masculino, vôlei de praia livre masculino, xadrez livre feminino e xadrez sub-21 masculino.

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Apoio ao esporte e logística da delegação

Para o Secretário Municipal de Esportes, Erlon Mastricico Thiele, a presença do município nos Jogos Regionais reafirma o compromisso com o incentivo ao esporte e à formação de atletas. “Os Jogos Regionais são uma importante vitrine para nossos atletas e representam uma oportunidade de demonstrar o trabalho desenvolvido pelas modalidades ao longo do ano”, ressalta Thiele. Ele acrescenta que a participação fortalece as políticas públicas, incentiva a prática esportiva e proporciona experiência competitiva de alto nível.

A delegação local está alojada na escola Prof.ª Eliete Aparecida Sanfins Fusussi. A coordenação dos trabalhos é de responsabilidade da Secretaria Municipal de Esportes, que realizou o planejamento logístico para garantir transporte, hospedagem, alimentação e suporte técnico às equipes. Os Jogos Regionais são organizados pelo governo estadual e servem como etapa classificatória para os Jogos Abertos do Interior.