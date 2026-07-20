Caso ocorreu na madrugada desse domingo no distrito de Rio Claro; vítima foi socorrida em estado grave para a Santa Casa

Uma mulher foi esfaqueada pelo companheiro na madrugada desse domingo (19), no distrito de Ajapi, em Rio Claro. A vítima foi socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhada inicialmente à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Cervezão. Devido à gravidade dos ferimentos, ela precisou ser transferida para a Santa Casa de Misericórdia de Rio Claro.

O suspeito da agressão foi localizado pela Polícia Militar pouco tempo depois, na rodovia Rio Claro-Ajapi. Com o indivíduo, os policiais encontraram os documentos, os cartões bancários e o celular da vítima.

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Confissão do crime

Durante a abordagem policial, o homem confessou o crime e alegou que atacou a companheira por ciúmes. Diante dos fatos, ele foi preso em flagrante. A Polícia Civil já solicitou à Justiça a conversão da prisão em flagrante para prisão preventiva, visando assegurar a continuidade das investigações e a proteção da vítima.