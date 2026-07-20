Agentes de saúde realizam vistorias preventivas nas residências contra o mosquito da dengue e orientam a comunidade local

Para combater o Aedes aegypti, que é o mosquito transmissor da dengue, o agente de saúde do Centro de Controle de Zoonoses (CCZ) de Rio Claro realiza trabalho preventivo nas residências, com vistorias e orientações à comunidade. É fundamental que os moradores recebam esses profissionais, que desenvolvem uma atividade essencial para a saúde pública do município.

“Os agentes estão sempre identificados com uniforme e crachá”, informa Pedro Buzzá, responsável pelo Centro de Controle de Zoonoses. Em caso de dúvidas, o morador deve ligar para o CCZ, no número 3522-1435. “Quando o agente chamar, não é necessário abrir o portão imediatamente. O morador deve primeiro conferir o crachá e, em caso de dúvida, acionar o CCZ para verificar se trata-se realmente de um agente de saúde antes de permitir sua entrada na residência”, reforça Pedro.

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Ações do agente de saúde cobrem toda a cidade

O trabalho preventivo envolve toda a cidade. Nas vistorias, o agente de saúde verifica se há possíveis criadouros do mosquito e orienta sobre medidas que devem ser adotadas para evitar a dengue, além de chikungunya, zika vírus e febre amarela, que também são transmitidas pelo Aedes aegypti.

Diariamente, nas redes sociais da Fundação de Saúde e do CCZ, são disponibilizados os bairros em que as equipes estão trabalhando. Rio Claro tem 21 casos de dengue neste ano. Não há registros de zika vírus, chikungunya e febre amarela no município.