Confraternização com temática julina reuniu na sexta-feira (17) crianças e adolescentes atendidos no Centro de Atenção Psicossocial Infantojuvenil (Caps IJ). Equipe de profissionais da unidade organizou o evento para os jovens pacientes e seus familiares, promovendo a integração entre todos.

A Fundação Municipal de Saúde destaca que esses eventos promovem a inserção social dos pacientes e ajudam a quebrar tabus em relação à saúde mental.

A atividade contou com comidas típicas julinas e muitas brincadeiras. Para o evento, o espaço foi todo decorado com bandeirinhas e adereços no tema julino. “Tudo foi preparado com muito carinho para os pacientes atendidos no Caps IJ e seus familiares”, comenta Jociellen Goia de Souza, chefe de seção do Caps IJ.

O serviço atende crianças e adolescentes de 3 a 18 anos com transtornos mentais severos ou persistentes ou que estejam em sofrimento psíquico.