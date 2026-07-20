Evento em Rio Claro escolhe o novo CãoPeão; interessados no CãoCurso do AgitaCão podem se inscrever pelo Instagram até 10 de agosto

Estão abertas as inscrições para o CãoCurso do AgitaCão, uma das atrações mais aguardadas da 20ª edição do evento, que acontece no dia 22 de agosto de 2026 (sábado), às 9h, no Parque Lago Azul, em Rio Claro (SP). O concurso pet reúne criatividade, diversão e interação entre tutores e seus animais de estimação.

Os interessados poderão inscrever seus animais até o dia 10 de agosto de 2026, às 10h, enviando uma mensagem pelo Direct do Instagram @agitacaopet com a palavra ‘CAOCURSO’. Após o contato inicial, a equipe organizadora fornecerá todas as orientações necessárias para concluir o processo.

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Cada participante pode cadastrar um pet em apenas uma das sete categorias disponíveis, enviando uma fotografia e uma breve apresentação do animal. Caso o tutor possua outros cães ou gatos, poderá inscrevê-los também, cada um em sua respectiva modalidade.

Categorias do CãoCurso do AgitaCão

O concurso é dividido nas seguintes categorias para abranger diferentes estilos de pets:

Meu Miaumigo é um Meme: destinada a fotos engraçadas de gatos acompanhadas de uma frase criativa.

destinada a fotos engraçadas de gatos acompanhadas de uma frase criativa. Cão Chique (Pequeno Porte e Médio/Grande Porte): para cães com visual elegante, tosados, penteados ou com acessórios.

para cães com visual elegante, tosados, penteados ou com acessórios. Cão Fantasiado (Pequeno Porte e Médio/Grande Porte): voltada para cães caracterizados com fantasias criativas.

voltada para cães caracterizados com fantasias criativas. Cão Cover: para cães que lembram personagens famosos do cinema, televisão ou internet.

para cães que lembram personagens famosos do cinema, televisão ou internet. Cão Atleta: destinada aos cães que demonstram habilidade em um circuito de agility.

A votação das categorias visuais ocorrerá de forma popular por meio dos Stories do Instagram oficial do evento (@agitacaopet). Os cinco mais votados de cada categoria serão classificados e receberão premiação no dia do evento presencial. Entre os primeiros colocados, o grande vencedor do título de “CãoPeão” será escolhido ao vivo pelos aplausos do público presente no Parque Lago Azul.

Diferente das demais, a categoria Cão Atleta não terá votação online. Os cinco primeiros inscritos disputarão um circuito de agility com obstáculos e avaliação técnica realizada pela equipe da AdestraCão. O vencedor desta modalidade também vai para a final do CãoPeão. O campeão geral se tornará embaixador oficial do AgitaCão 2027.

Além do concurso, o 20º AgitaCão contará com a tradicional Cãominhada, Desfile de Adoção, arrecadação solidária de ração e distribuição de brindes.