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Folhapress

Um homem foi preso nesta segunda-feira (20) após provocar um incêndio, acender fogos de artifício e empunhar uma arma do lado de fora de um prédio federal em Manhattan que abriga tribunais federais de imigração. As informações foram publicadas pelo jornal New York Times.

Agentes foram acionados após relatos de uma explosão. O Departamento de Polícia de Nova York informou que o incidente ocorreu por volta das 8h30 (9h30, no horário de Brasília) e que uma arma de fogo foi apreendida no local. Uma pessoa foi levada ao hospital com ferimentos leves, segundo a polícia.

O suspeito foi preso. As autoridades não divulgaram o nome do homem nem indicaram uma motivação.

O prédio abriga o escritório regional de Nova York do ICE, uma divisão do Departamento de Segurança Interna. O edifício tem sido palco de inúmeras detenções de requerentes de asilo e imigrantes, que ficam custodiados em celas no 10º andar.

O Corpo de Bombeiros foi chamado para controlar as chamas. A Força-Tarefa Conjunta de Contraterrorismo de Nova York, vinculada à agência e que conta com a participação do Departamento de Polícia, está investigando o incidente.