CAIXA Loterias confirma o início das apostas para o concurso especial que será sorteado em setembro

A CAIXA Loterias informa que a Lotofácil da Independência 2026 começa a ser comercializada no domingo (19), com prêmio estimado em R$ 300 milhões. O concurso especial, número 3780, alcança sua 15ª edição e será sorteado no dia 15 de setembro. As apostas podem ser registradas nas unidades lotéricas, no portal Loterias CAIXA e no aplicativo Loterias CAIXA, utilizando o volante específico do sorteio.

Para participar da Lotofácil da Independência 2026, o apostador deve escolher entre 15 e 20 números dentre os 25 disponíveis no volante. São premiadas as apostas que acertarem 11, 12, 13, 14 ou 15 números sorteados. Também é possível participar por meio da modalidade Teimosinha, que permite concorrer com a mesma aposta por concursos consecutivos, e da Surpresinha, em que os números são selecionados aleatoriamente pelo sistema.

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Conforme as regras da modalidade, o prêmio principal não acumula. Caso não haja apostas com 15 acertos, o valor destinado a essa faixa é distribuído entre os acertadores da faixa seguinte, observadas as regras do jogo. A aposta simples da Lotofácil custa R$ 3,50.

Bolão CAIXA na Lotofácil da Independência 2026

Os apostadores também podem participar de bolões para a Lotofácil da Independência 2026. Para isso, é necessário registrar a aposta em grupo e definir a quantidade de cotas no momento do jogo. Cada participante recebe um comprovante individual referente à sua cota.

Na Lotofácil, o valor mínimo do bolão é de R$ 14,00, e cada cota deve ter valor mínimo de R$ 4,50. Também podem ser adquiridas cotas de bolões organizados pelas unidades lotéricas. Nesses casos, poderá ser cobrada tarifa de serviço de até 35% sobre o valor da cota, a critério da lotérica.

As cotas de bolões organizados pelas lotéricas também estão disponíveis no aplicativo e no portal Loterias CAIXA. Nos canais digitais, incide tarifa de 35% sobre o valor da cota, e o pagamento pode ser realizado por cartão ou PIX.