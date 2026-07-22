Evento arrecada fundos para manter o atendimento a idosos e promove integração com a comunidade em Rio Claro

Já estão à venda as adesões para a Feijoada do Abrigo São Vicente de Paulo, que será realizada neste domingo (26) a partir do meio-dia. Neste ano, haverá uma mudança significativa: o almoço retornará a ser servido no salão da própria entidade, diferente do sistema de “drive thru” utilizado desde a pandemia da Covid-19.

Segundo a gerente do abrigo, Lívia Pavan, a ideia é reunir as famílias para um domingo diferente, com serviço de bar, área kids (vendas à parte) e música ao vivo. Pavan destaca que alguns idosos atendidos na entidade também participam do almoço, permitindo a integração com a comunidade e a oportunidade para que as pessoas conheçam o trabalho de acolhimento.

As adesões antecipadas para a Feijoada custam R$ 65 para adultos, com consumo à vontade. Crianças até quatro anos não pagam, e as de 5 a 12 anos pagam meia entrada. No dia do evento, os valores serão reajustados para R$ 70 (adultos) e R$ 35 (meia entrada), respectivamente.

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Como adquirir sua adesão e apoiar o abrigo

Informações e venda de adesões para a Feijoada do Abrigo São Vicente estão disponíveis pelos telefones (19) 3024-1058 e (19) 97155-2263 (WhatsApp). Atualmente, o Abrigo São Vicente acolhe 96 idosos e atende outros 50 no Centro Mãe da Saúde, onde passam o dia na instituição.

Além da Feijoada, a entidade promove diversas campanhas de arrecadação para garantir o bem-estar dos idosos. No momento, a maior necessidade é de fraldas geriátricas nos tamanhos G e GG, produtos de higiene pessoal e de limpeza.