Equipe rio-clarense conquista dois ouros, duas pratas e um bronze na competição nacional

A equipe de ABEC Rio Claro paraciclismo conquistou excelentes resultados no Campeonato Brasileiro da modalidade, realizado em Leme. O time rio-clarense somou um total de cinco medalhas, consolidando sua força na principal competição nacional.

No primeiro dia de disputas, dedicado à prova de Contra-Relógio Individual (CRI), os atletas subiram ao pódio em diferentes categorias. O grande destaque foi Bianca Garcia, que, ao lado da piloto Amanda Kunkel, de Santos, garantiu o título brasileiro na classe Tandem, para atletas com deficiência visual.

Ainda na abertura da competição, Leonardo Alves obteve a medalha de prata na classe H1. Theo Denadai completou a participação da ABEC no pódio ao conquistar a medalha de bronze na classe C4.

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Na prova de Resistência, realizada no segundo dia do Campeonato Brasileiro, Bianca Garcia e Amanda Kunkel voltaram a brilhar. A dupla conquistou o segundo ouro após uma prova equilibrada, decidida apenas no sprint, depois de 1h50min de disputa.

Destaque nacional no paraciclismo

Leonardo Alves repetiu seu bom desempenho e faturou mais uma medalha de prata na classe H1. Theo Denadai, por sua vez, terminou em quarto lugar na classe C4, mantendo-se entre os principais atletas do país.

A campanha reforça o trabalho desenvolvido pela ABEC Rio Claro no paraciclismo, evidenciando a dedicação dos atletas, da comissão técnica e o apoio de patrocinadores e parceiros que contribuem para o crescimento da modalidade no município.