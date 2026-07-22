Em comemoração aos seus 50 anos, o Savegnago Supermercados lança uma campanha de aniversário que distribuirá mais de R$ 6 milhões em prêmios, todos em equivalência a certificados de barras de ouro. Entre 23 de julho e 13 de setembro, a ação contemplará 51 clientes com 50 carros (sugestão de premiação) e um prêmio final equivalente a R$ 1 milhão.

Fundada em 1976, em Sertãozinho (SP), a empresa chega ao cinquentenário entre as 20 maiores redes supermercadistas do Brasil, de acordo com o Ranking ABRAS 2026. A trajetória iniciada por Aparecido Savegnago, à frente de um pequeno mercado na cidade, deu origem a um grupo presente em 23 municípios paulistas, com 64 lojas do Savegnago Supermercados, 11 unidades do Paulistão Atacadista, sete postos de combustíveis, três lojas Savegnago Prático, dois centros de distribuição, um centro de manutenção, um centro comercial, um centro administrativo e mais de 14 mil colaboradores.

Como participar da campanha

Podem participar os clientes cadastrados no programa de fidelidade Save Ganhe. Para validar a participação, é necessário realizar ou atualizar o cadastro da promoção pelo site www.savegnago.com.br/aniversario ou pelo aplicativo da rede. Também será possível fazer um pré-cadastro diretamente no checkout das lojas e concluir o processo posteriormente pelos canais digitais. O participante deve responder à pergunta da promoção: “Qual é a Rede Forte do Interior?”.

O consumidor recebe cupons para concorrer aos sorteios a cada R$ 120 e seus múltiplos em compras realizadas em qualquer loja física Savegnago, incluindo o Savegnago Prático, bem como em compras através do site www.savegnago.com.br ou Aplicativo Savegnago, além de compras através do Marketplace IFood escolhendo Savegnago ou pelo serviço de televendas (atendimento por telefone). Quem utilizar o Nosso Cartão como forma de pagamento receberá cupons em dobro.

Cada loja contará com uma urna para o depósito dos cupons. A conferência das informações e o depósito do cupom na urna são de responsabilidade do participante. As compras realizadas de forma on-line terão seus cupons impressos e depositados na urna da unidade que efetuou a venda pela própria loja e o cliente poderá acompanhar seu saldo de cupons e a data de participação nos sorteios através do site ou aplicativo da Rede Savegnago. Após o encerramento de cada etapa da campanha, os cupons serão recolhidos e encaminhados para os sorteios.

Três etapas e 51 ganhadores

A campanha de aniversário será realizada em três sorteios. O primeiro acontece em 11 de agosto e contempla as compras realizadas entre 23 de julho e 8 de agosto. Nessa etapa, serão distribuídos 21 carros* (sugestão de prêmio no valor de R$ 105 mil em certificados de barras de ouro), com um ganhador em cada cidade onde o Savegnago Supermercados está presente: Americana, Araraquara, Araras, Barretos, Bebedouro, Campinas, Franca, Hortolândia, Indaiatuba, Jaboticabal, Jardinópolis, Leme, Limeira, Matão, Monte Alto, Piracicaba, Ribeirão Preto, Rio Claro, São Carlos, Sertãozinho e Sumaré. Os cupons deverão ser depositados nas urnas até o fechamento das lojas em 8 de agosto.

O segundo sorteio será realizado em 25 de agosto, considerando as compras efetuadas entre 9 e 22 de agosto. Novamente, 21 clientes serão contemplados, com prêmios no valor de R$ 105 mil em certificados de barras de ouro, em cada município onde o Savegnago Supermercados está presente. O prazo para depósito dos cupons termina no fechamento das unidades em 22 de agosto.

O terceiro e último sorteio acontece em 17 de setembro, reunindo os cupons referentes às compras realizadas entre 23 de agosto e 13 de setembro. Nessa etapa serão sorteados oito carros*(sugestão de prêmio no valor de R$ 105 mil em certificados de barras de ouro), além da premiação final equivalente a R$ 1 milhão também em certificados de barras de ouro. Os cupons deverão ser depositados nas urnas até o fechamento das lojas em 13 de setembro.

Todos os sorteios serão realizados às 13h25, na sede administrativa do Grupo Savegnago, em Sertãozinho (SP), com transmissão ao vivo pelas redes sociais do Savegnago Supermercados e pelo Programa Igor Oliveira.

Credibilidade construída em cinco décadas

Para o presidente-executivo do Grupo Savegnago, Chalim Savegnago, a campanha de aniversário traduz o reconhecimento da empresa pela confiança construída ao longo de cinco décadas e convida os clientes a fazerem parte desse momento histórico.

“Celebrar nossos 50 anos é recordar uma trajetória iniciada pelo meu pai, Aparecido Savegnago, com um mercado em Sertãozinho. Ao longo de 50 anos, essa história foi construída com muito trabalho e, principalmente, com a confiança dos nossos clientes, a dedicação dos colaboradores e a parceria de fornecedores. Ver o Grupo Savegnago entre as maiores redes do Brasil atualmente mostra que é possível crescer sem abrir mão dos valores que nos trouxeram até aqui. Esse reconhecimento nos orgulha e aumenta nossa responsabilidade para os próximos anos. Queremos continuar crescendo sem perder a essência da empresa, criar oportunidades, valorizar as pessoas e contribuir para o desenvolvimento das comunidades onde estamos presentes”, afirma.

Rede Forte do Interior

Fundado em 1976, em Sertãozinho/SP, o Grupo Savegnago conta atualmente com 64 lojas do Savegnago Supermercados e 11 unidades do Paulistão Atacadista, presentes em 23 municípios do interior paulista. A rede também mantém 7 postos de combustíveis, dois Centros de Distribuição, um Centro de Manutenção, um Centro Comercial e três lojas do Savegnago Prático, além de um moderno Centro Administrativo em Sertãozinho. Toda essa estrutura é responsável pela geração de mais de 14 mil empregos diretos.

Dentro do projeto de expansão, a expectativa do grupo é, até 2026, alcançar 64 lojas Savegnago e 13 unidades do Paulistão Atacadista, em 23 municípios do interior de São Paulo, com atendimento a cerca de 6,7 milhões de habitantes.