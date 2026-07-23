Produtos das marcas San Oliveto e Fatti a Mano apresentavam irregularidades na origem e fabricação

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) determinou nesta quarta-feira (22) a apreensão de todos os lotes do azeite de Oliva Extra Virgem da marca San Oliveto e de todos os produtos da Indústria e Comércio de Doces Fatti a Mano Ltda. Com essa medida, a Anvisa apreende azeite e doces por irregularidades em sua produção e importação.

O azeite de oliva extra virgem San Oliveto, em particular, possui origem desconhecida. Sua importação no Brasil é atribuída à empresa Comercial Alimentícia e Cerealista Vale do Carioca Ltda, que tem seu CNPJ inapto desde 23 de junho de 2026 e endereço desconhecido.

De acordo com a medida da Anvisa, divulgada no Diário Oficial da União, o azeite apresentou resultado insatisfatório no ensaio de determinação do índice de refração, um teste crucial para avaliar a pureza do produto. Por esses motivos, ele não pode ser importado, distribuído, divulgado e utilizado.

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Irregularidades nos produtos Fatti a Mano

Em relação à Indústria e Comércio de Doces Fatti a Mano Ltda, a Anvisa constatou que seus itens não estão regularizados no órgão competente e são fabricados por um estabelecimento sem licença. Essa falta de conformidade impede a comercialização e consumo.

Consequentemente, doces, sobremesas e demais produtos da marca não podem ser fabricados, distribuídos, divulgados ou consumidos, conforme a Resolução (RE) 2.856/2026. Entre os doces da marca que devem ser apreendidos estão a cocada branca, cocada com maracujá, doce de leite, doce de leite com coco, palha italiana, doce de jaca, beijinho, pé de moleque, fatticoco (leite com coco), pé de moça e brigadeiro.