Morador de Americana estava internado desde o último domingo após colisão entre motos registrada em Cordeirópolis

Um motociclista morreu após acidente na Rodovia dos Bandeirantes, registrado em Cordeirópolis. A vítima foi identificada como Jean Rogério Prais Branco, de 51 anos, morador de Americana, cujo falecimento ocorreu na manhã dessa terça-feira na Santa Casa de Limeira, onde estava internado desde o último domingo.

O motociclista morreu após acidente que envolveu uma colisão entre motos na Rodovia dos Bandeirantes (SP-348). De acordo com o boletim de ocorrência, Jean participava de um passeio de motocicleta quando atingiu a traseira de outra moto, fazendo com que ambos os condutores caíssem na pista.

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Atendimento médico e investigações sobre a colisão

Após o impacto, a vítima sofreu múltiplas fraturas e foi socorrida em estado grave para a Santa Casa de Limeira, mas não resistiu aos ferimentos. A confirmação da morte foi feita por uma prima da vítima no 1º Distrito Policial de Limeira. O outro condutor envolvido, que também reside em Americana, foi socorrido com dores na região lombar, sem estado de saúde divulgado, enquanto as causas e circunstâncias do caso serão investigadas pela Polícia Civil.