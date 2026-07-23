Três atletas da Snake Thai conquistam dois títulos estaduais e um vice-campeonato em Piracicaba

A equipe Snake Thai de Rio Claro obteve um desempenho notável no Campeonato Paulista de Muay Thai, que aconteceu no último sábado (18), em Piracicaba. Com apenas três atletas participando, a delegação retornou para casa com um impressionante resultado de três pódios: dois títulos estaduais e um vice-campeonato.

Os jovens campeões foram Gabrielly Matias Cardoso, de 15 anos, que venceu na categoria Sub-15 Feminino, e Jimmi Vidoretti Araujo, de 9 anos, que conquistou o título na categoria Sub-10 Masculino. Raphael Wiebeck Nolasco, de 13 anos, garantiu o vice-campeonato na categoria Sub-15 Masculino, completando os pódios.

Todos esses atletas competiram na categoria Amador Estreante, que é destinada a lutadores que estão no início de sua jornada na modalidade.

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O significado dos títulos para a equipe

O treinador Caio Willrich expressou grande satisfação com o desempenho da equipe. Ele destacou que “Conquistar o Campeonato Paulista teve um significado imenso para toda a equipe. Além de representar o resultado de muito esforço, dedicação e disciplina, esse título ganha ainda mais relevância por se tratar de uma das competições amadoras mais difíceis do estado de São Paulo”.

Willrich adicionou que a competição em Piracicaba reuniu atletas de alto nível, tornando cada luta um verdadeiro desafio. “Essa conquista reforça a força do nosso time, valoriza o esforço de cada atleta e mostra que estamos no caminho certo, construindo resultados com comprometimento e muito trabalho”, concluiu o treinador sobre a performance da Snake Thai.

O Campeonato Paulista de Muay Thai deste ano foi um marco, com a participação de 261 atletas, representando 73 equipes de quatro estados brasileiros. Esses números estabeleceram um novo recorde de participação para o evento.