Casos de estelionato foram registrados na Polícia Civil de Rio Claro; vítimas tiveram prejuízos superiores a R$ 10 mil após golpe do falso empréstimo e perderam valor em compra falsa de celular

Dois moradores de Rio Claro registraram boletins de ocorrência na Polícia Civil após caírem em golpes distintos por telefone e redes sociais, acumulando prejuízos financeiros significativos.

O primeiro caso envolve um homem de 63 anos, morador no bairro Santa Eliza, que procurou a polícia após perder mais de R$ 10 mil em um golpe aplicado por telefone. O criminoso se passou por uma funcionária do setor de fraudes de um banco e afirmou que um empréstimo de quase R$ 15 mil havia sido feito em nome da vítima. Durante a ligação, o homem foi orientado a seguir uma série de procedimentos no celular e no aplicativo bancário. Convencido de que estava bloqueando a suposta fraude, ele cumpriu todas as instruções. Só depois, ao procurar uma agência bancária, descobriu que havia caído em um golpe e que a conta apresentava saldo negativo superior a R$ 10 mil. O caso foi registrado no Plantão Policial. O banco abriu uma contestação administrativa, enquanto a Polícia Civil investiga a fraude.

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Investigação da Polícia Civil

O segundo registro policial envolve uma jovem de 19 anos, moradora na área rural de Rio Claro, que procurou a Polícia Civil após suspeitar de um golpe durante a compra de um celular anunciado nas redes sociais. A negociação foi feita com um perfil que divulgava aparelhos celulares em uma rede social, e o prejuízo inicial foi de R$ 1.150. Segundo o boletim de ocorrência, a vítima acertou a compra do celular por R$ 6.300, com pagamento de uma entrada via PIX e o restante parcelado em boletos. Depois de realizar a transferência, ela passou a desconfiar da negociação e decidiu procurar a polícia. O caso foi registrado como suspeita de fraude eletrônica. Durante o atendimento, foi identificado o CNPJ utilizado na transação, que agora poderá ser alvo das investigações. A Polícia Civil apura as circunstâncias do golpe.