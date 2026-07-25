Automóvel recuperado pela Polícia Militar durante ocorrência que resultou em prisão por receptação e jogos de azar no Parque das Indústrias, em Rio Claro

Ação da Polícia Militar no bairro Parque das Indústrias resultou na apreensão de carro com registro de furto, máquinas caça-níquel e na prisão em flagrante do suspeito

Na tarde da última quinta-feira (23), a Polícia Militar recuperou veículo furtado e prendeu um homem em flagrante pelos crimes de receptação e exploração de jogos de azar no bairro Parque das Indústrias, em Rio Claro.

Durante patrulhamento de Força Tática, a equipe averiguou denúncia sobre a existência de máquinas caça-níquel em um estabelecimento comercial. No local, o proprietário confirmou a presença dos equipamentos. Durante a fiscalização, os policiais também localizaram um veículo de sua propriedade com sinais identificadores adulterados. Após consulta aos sistemas policiais, foi constatado que o automóvel possuía registro de furto ocorrido na cidade de Hortolândia.

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Condução ao Plantão Policial e apreensões

O homem foi conduzido ao Plantão Policial juntamente com o veículo e os materiais apreendidos. A autoridade policial ratificou a prisão em flagrante, permanecendo o indiciado preso à disposição da Justiça. O preso já possuía antecedente por contravenção penal relacionada à exploração de jogos de azar.

A ocorrência resultou na apreensão de um veículo Fiat Strada produto de furto, dois HDs, um pendrive, um cartão de memória e R$ 35,00 em espécie.