Criminosos levaram uma motocicleta Yamaha NMax 160 e o celular da vítima logo após ela chegar do trabalho. O caso será investigado pela Polícia Civil

A moto roubada de um motociclista vítima de assalto na madrugada dessa sexta-feira (24), em frente à própria residência, no Jardim Independência, em Rio Claro, era uma Yamaha NMax 160. Segundo o boletim de ocorrência, a vítima havia acabado de chegar do trabalho e parou a motocicleta para guardá-la na garagem, quando foi surpreendida por dois criminosos em outra moto.

O garupa desceu, anunciou o assalto e exigiu a chave da Yamaha NMax 160, de cor preta, e o celular da vítima, enquanto o comparsa fazia menção de estar armado e ordenava que ela não reagisse.

📲 Quer receber as notícias mais importantes de Rio Claro direto no celular? Entre no canal do JC no WhatsApp e acompanhe atualizações ao longo do dia com informação confiável. 👉 Acesse e participe gratuitamente: https://whatsapp.com/channel/0029VbBrqcjDZ4LVqU0BOd3Z

Após o roubo, os criminosos fugiram levando a motocicleta e o aparelho telefônico. A vítima acionou a Polícia Militar, mas informou que não conseguiu identificar os assaltantes, já que ambos usavam capacetes.

Investigação policial

Imagens de câmeras de segurança instaladas em imóveis próximos podem auxiliar na identificação dos autores do crime. O caso será investigado pela Polícia Civil.