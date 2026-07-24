Batalhão de Polícia Militar e Polícia Civil atendem ocorrências de furto de trator, acidente de trânsito e cumprimento de mandados em Rio Claro e cidades da região

O boletim policial desta quinta-feira em Rio Claro e região registra diversas ocorrências atendidas pela Polícia Militar e Polícia Civil, incluindo furtos, prisões e operações especiais em municípios paulistas. Na área central de Rio Claro, um carro avançou a esquina da Avenida 3 com a Rua 3, atingindo uma moto. O motociclista recebeu atendimento do Samu e, a princípio, não sofreu ferimentos graves.

Outro caso registrado na cidade envolve o furto de um trator Valmet 68, levado durante a madrugada de terça-feira. A máquina era utilizada como ferramenta de trabalho na atividade rural, gerando prejuízo ao proprietário. Familiares e amigos iniciaram uma mobilização nas redes sociais para tentar localizar o veículo e pedem colaboração da população. Informações podem ser repassadas anonimamente à Polícia Militar pelo telefone 190 ou à Polícia Civil, com garantia de sigilo da identidade do denunciante.

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Prisões e operações policiais na região

Ainda em Rio Claro, equipes da Rocam, com apoio da Força Tática, prenderam um homem no Jardim Anhanguera que possuía mandado de prisão em aberto pelo crime de estelionato. Na região, operações da Polícia Civil e da Polícia Federal desarticularam esquemas criminosos em cidades como Limeira, Araras, Ibiuna, Paranapanema e Tatuí, resultando no cumprimento de mandados de busca, apreensão e prisões temporárias ligadas a extorsão, lavagem de dinheiro, jogos de azar e corrupção.