O caso do serial killer que aterrorizou Rio Claro e região volta à tona em produção jornalística que detalha crimes e investigação

O histórico caso do Monstro de Rio Claro, relativo ao criminoso Laerte Orpinelli, volta à mídia com a liberação de um documentário que narra como o homicida matou crianças no município e na região ao longo de várias décadas, principalmente nos anos 1990.

Produzido pelo canal Investigação Criminal, o documentário foi anteriormente exibido em canais privados e serviços de streaming, como Prime Video e Disney+. Agora, o conteúdo está liberado na íntegra para ser assistido no YouTube, através do canal youtube.com/@ICInvestigacaoCriminal.

Por mais de 30 anos, Laerte Patrocínio Orpinelli, conhecido como o criminoso, atuou em diversas cidades do interior paulista, assassinando crianças. No documentário, delegados como Sueli Isler Batelochi, responsáveis pela investigação, compartilham detalhes de como o serial killer foi localizado, os equívocos que permitiram sua atuação contínua, suas confissões e a forma fria com que relatava os crimes.

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A história do criminoso Laerte Orpinelli

Laerte Orpinelli, também conhecido como o Maníaco da Bicicleta, era natural de Araras. Ele foi condenado em 2003 a 27 anos de prisão. Orpinelli morreu na cadeia em 2013, por causas naturais.

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