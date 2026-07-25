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Ações da Polícia Militar em Santa Gertrudes e Rio Claro terminam com agressores presos e vítimas acolhidas após episódios de violência doméstica

A Polícia Militar registrou novos casos de violência doméstica nos municípios de Santa Gertrudes e Rio Claro, resultando na prisão dos agressores e no acolhimento das vítimas. As ocorrências mobilizaram as equipes de segurança em atendimento a chamados de emergência.

Em um dos casos mais graves, registrado em Santa Gertrudes, uma mulher que está grávida de aproximadamente dois meses foi brutalmente agredida pelo companheiro. O crime ocorreu na presença dos filhos menores da vítima, que testemunharam a violência. Os policiais militares foram acionados, realizaram a detenção do suspeito no local e o conduziram para a delegacia, onde permaneceu preso à disposição da justiça. A vítima recebeu atendimento de suporte e orientação sobre as medidas legais cabíveis.

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Medidas protetivas e segurança pública na região

O segundo caso foi atendido em Rio Claro, onde as equipes policiais constataram o descumprimento de medida protetiva de urgência. O autor retornou à residência da ex-companheira desrespeitando a determinação judicial anterior, que proibia qualquer tipo de aproximação ou contato.

A ação rápida da Polícia Militar evitou consequências ainda mais graves. O indivíduo foi abordado e preso em flagrante delito pelo crime de descumprimento de ordem judicial, sendo encaminhado ao plantão policial. Os órgãos de segurança reforçam a importância de que vítimas e testemunhas denunciem rapidamente qualquer situação de violência doméstica por meio dos telefones de emergência disponíveis para a população.