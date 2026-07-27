Fotos: Reprodução/Redes Sociais

Tio e sobrinho morreram no local após desentendimento; três possíveis autores foram identificados

Na noite de domingo (26), uma briga em estabelecimento deixa dois mortos e três feridos em Santa Gertrudes, no bairro Parque dos Jequitibás. Policiais militares em patrulhamento ouviram os disparos de arma de fogo e identificaram o tumulto em frente ao local comercial. Sebastião Barbosa, de 50 anos, e seu sobrinho João Vitor Ramalho Souza, de 23 anos, foram atingidos e tiveram os óbitos constatados ainda no endereço.

Outras três pessoas também foram atingidas durante o tiroteio. Duas sofreram ferimentos graves e foram encaminhadas para atendimento hospitalar, onde permanecem estáveis sob cuidados médicos, enquanto a terceira foi atingida de raspão.

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Investigação e identificação dos suspeitos

De acordo com as informações colhidas no local e imagens do sistema de segurança, a briga em estabelecimento começou após um desentendimento. Na ocasião, ao menos dois indivíduos sacaram armas de fogo e efetuaram os disparos contra as pessoas presentes.

Três possíveis autores foram identificados, mas não foram localizados durante as diligências. Eles possuem antecedentes criminais por tráfico e associação para o tráfico de drogas, homicídio, roubo, ameaça, lesão corporal, receptação, associação criminosa, adulteração de sinal identificador veicular, porte e disparo de arma de fogo, resistência e desacato.

A Polícia Militar preservou o local para os trabalhos da perícia da Polícia Científica e realizou buscas nos endereços relacionados aos suspeitos. Dois veículos atingidos pelos disparos também foram identificados. Durante a ação, as equipes apreenderam uma motocicleta, sete aparelhos celulares e um capacete. A investigação do caso prossegue sob responsabilidade da Polícia Civil.