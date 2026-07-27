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Estado de São Paulo registra tempo estável e predomínio de sol com elevação das temperaturas nesta segunda-feira

A semana começa com tempo estável em Rio Claro e em todo o estado de São Paulo, devido à atuação de uma massa de ar mais seco. A condição meteorológica mantém o predomínio de sol com poucas nuvens ao longo do dia e favorece a gradual elevação das temperaturas na região.

As informações divulgadas pela estação Ceapla-Unesp e pela Prefeitura de Rio Claro indicam que os termômetros devem registrar temperatura máxima de 30°C durante a tarde. Já a mínima registrada no início do dia foi de 10,2°C, marcando uma amplitude térmica significativa entre as primeiras horas da manhã e o período vespertino.

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Recomendações para o clima seco

Com a persistência da massa de ar seco sobre o estado, os índices de umidade relativa do ar tendem a cair nas horas mais quentes do dia. Especialistas recomendam a hidratação constante com a ingestão frequente de água e cuidados redobrados com a exposição solar prolongada nos horários de pico.