Ator rio-clarense interpreta Mário de Andrade no musical Tarsila, A Brasileira, estrelado por Claudia Raia, que inicia turnê nacional em agosto.

O ator rio-clarense Renato Caetano foi confirmado no elenco do espetáculo musical “Tarsila, A Brasileira”, no qual interpreta o escritor e intelectual Mário de Andrade. A produção, idealizada e estrelada pela atriz Claudia Raia, retrata a trajetória da pintora Tarsila do Amaral e o efervescente período do Modernismo brasileiro.

A oportunidade de dar vida a um dos expoentes da Semana de Arte de Modernismo de 1922 carrega um significado profundo para o ator rio-clarense, que também possui formação no campo das Artes Plásticas. Para Renato, interpretar o autor de Macunaíma estabelece uma ponte direta entre sua trajetória pessoal e a história do próprio país.

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“É como se eu revisitasse o meu período de colégio, em que a gente estuda os grandes literatos, somado ao meu período na faculdade de Artes Plásticas. Tem muito de mim nele e dele em mim. Encontrar essas figuras que são negras… imagina, ele é um literato super revolucionário que andou pelo Brasil inteiro catalogando tudo num período muito curto pós-abolicionista”, reflete o ator. “Eu, que tenho olhado agora pra obra dele aos 37 anos, entendo o quanto essa busca por falar sobre a identidade e a diversidade do Brasil tem a ver com encontrar um lugar de pertencimento também enquanto brasileiro e intelectual negro.”

Preparação e rotina nos bastidores com Claudia Raia

A dinâmica nos bastidores do espetáculo tem sido marcada por intensidade e dedicação. A preparação para a turnê exige uma rotina rigorosa de ensaios diários, com foco no repertório musical desafiador desenvolvido para o projeto. Além disso, a convivência e o trabalho lado a lado com Claudia Raia têm sido motivo de orgulho para o artista do interior paulista.

“Estar com a Claudia Raia é muito simbólico e especial. Ela é uma figura gigante da nossa dramaturgia e do nosso teatro musical. Estar do lado dela é inspirador. É como se, de repente, eu realinhasse a minha existência, a minha família e a minha origem na história do Brasil. Ela é uma profissional incrível, super workaholic, e é impossível não querer se dedicar 24 horas quando ela também está ali se colocando, aprendendo, reaprendendo e fazendo”, destaca Renato.

A estreia da turnê do espetáculo, que conta com a participação do ator rio-clarense, acontece já no dia 1º de agosto no Theatro Municipal do Rio de Janeiro. Na sequência, a produção segue para Belo Horizonte, no Palácio das Artes; Recife, no Teatro Guararapes; Porto Alegre, no Teatro FIERGS; e Curitiba, no Teatro Guaíra. Os ingressos para as apresentações no Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Recife, Porto Alegre e Curitiba já estão disponíveis para o público na internet, enquanto as datas e vendas para Salvador e São Paulo (que ao que tudo indica, será em dezembro), serão divulgadas em breve.