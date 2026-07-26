A banda Quizzer deu um importante passo na carreira com o lançamento do clipe da música Tão Longe nas plataformas digitais.

A banda Quizzer deu um importante passo em sua trajetória de quase quatro décadas de bagagem e estrada com o lançamento do clipe da canção “Tão Longe”. A faixa já está disponível para o público em todas as plataformas digitais de streaming e download.

Tratando de temas como distância, ausência e o desejo de reconexão, “Tão Longe” traduz o sentimento de quem tenta romper o silêncio para alcançar o outro. A música combina uma interpretação vocal intensa a uma construção instrumental sensível e marcante.

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Formada oficialmente em 2023 por veteranos da cena musical — reúne os irmãos Joaldy e Neto Mello, o baterista Beto Gennari e o compositor e guitarrista Cabral Filho —, a Quizzer nasce da fusão de projetos históricos como as bandas Fênix e Yogurtes de Penélope.

Produção musical e lançamento do clipe da banda Quizzer

Sob a produção de Nobru Bueno, o novo trabalho da banda Quizzer une a bagagem do rock dos anos 80 e 90 com influências do rock mineiro, apresentando uma roupagem moderna e autoral.

Para ouvir a faixa, assistir ao clipe e acompanhar novidades sobre os próximos lançamentos do grupo, o público pode seguir o perfil oficial da banda Quizzer no Instagram (@bandaquizzer).