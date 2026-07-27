Foto: Divulgação/Pablo Jacob/Governo de SP

Edital oficial exige ensino médio completo e oferece salário de R$ 5,4 mil para atuar no 37º BPM/I e em todo o Estado

A Polícia Militar do Estado de São Paulo está com inscrições abertas para o concurso público que oferece 2.000 vagas para o cargo de Aluno-Soldado. Em entrevista à rádio JC FM, a Tenente Lieri, do 37º Batalhão de Polícia Militar do Interior (37º BPM/I), detalhou os requisitos do certame, as fases de seleção e as perspectivas de carreira na corporação.

De acordo com o edital oficial, os candidatos interessados no concurso público devem ter idade entre 17 e 30 anos, nível médio completo e Carteira Nacional de Habilitação (CNH) entre as categorias B e E. A remuneração básica inicial ofertada para o cargo é de R$ 5.482,51, com taxa de inscrição fixada em R$ 100,00, realizada exclusivamente pelo site oficial da Fundação Vunesp.

📲 Quer receber as notícias mais importantes de Rio Claro direto no celular? Entre no canal do JC no WhatsApp e acompanhe atualizações ao longo do dia com informação confiável. 👉 Acesse e participe gratuitamente: https://whatsapp.com/channel/0029VbBrqcjDZ4LVqU0BOd3Z

Requisitos e fases de avaliação do concurso público

O processo de seleção do concurso público é composto por prova escrita objetiva e dissertativa, exames de aptidão física, exames de saúde, avaliação psicológica, investigação social e análise de documentos. Durante a entrevista, a Tenente Lieri ressaltou a relevância da preparação dos candidatos para ingressar na carreira pública, destacando que os aprovados poderão atuar no patrulhamento e na segurança em todo o estado de São Paulo, incluindo a área de abrangência do 37º BPM/I.